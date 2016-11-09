У Київській області водій відкрив вогонь по поліції, 2 поранених

00
0
Середа, 9 листопада 2016, 10:20

Під час зупинки автомобіля поліцією у Славутичі Київської області водій відкрив вогонь, в результаті чого двоє поліцейських отримали поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян з посиланням на начальника кримінальної поліції Київської області.

Згідно з повідомленням, один поліцейський поранений в груди, другий – в ногу. Самопочуття обох, за наявними даними, стабільне.

Також доповідач запевнив, що поліція вийшла на слід злочинця, до розшуків підключили сусідні області.

"І так доповідають кожної ночі і кожного ранку. Вони ризикують своїм життям і затримують злочинців. Дякую вам за відданість своїй роботі", – підсумував Троян.

Як відомо, в кінці вересня зупинений поліцією за порушення ПДР злочинець у Дніпрі розстріляв двох поліцейських – чоловіка і жінку. Обоє загинули. Порушник був затриманий, ним виявився колишній боєць батальйону "Торнадо".

Українська правда

Теми: Київська область поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Київщині побили оператора, який знімав сюжет про видобуток піску 30 жовтня 2016, 19:01
Брат екс-генпрокурора Яреми відсудив 62 га землі на Київщині 28 жовтня 2016, 13:14
Порошенко призначив губернатора Київщини, обраного комісією 28 жовтня 2016, 11:51
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Трамп обіцяє об'єднати США і дружити з іншими країнами
ТРАМП ПЕРЕМІГ НА ВИБОРАХ. КЛІНТОН ВИЗНАЛА
Саакашвили похизувався дружбою із Трампом
У штабі Клінтон попросили всіх розходитись
Усі новини
Любов vs Аллах

Журналістка фотографує мусульман з нетрадиційною орієнтацією

Лінки тижня

Впізнай фільм за реквізитом, історія меню та книжный чат-бот