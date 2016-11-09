У Київській області водій відкрив вогонь по поліції, 2 поранених

Під час зупинки автомобіля поліцією у Славутичі Київської області водій відкрив вогонь, в результаті чого двоє поліцейських отримали поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян з посиланням на начальника кримінальної поліції Київської області.

Згідно з повідомленням, один поліцейський поранений в груди, другий – в ногу. Самопочуття обох, за наявними даними, стабільне.

Також доповідач запевнив, що поліція вийшла на слід злочинця, до розшуків підключили сусідні області.

"І так доповідають кожної ночі і кожного ранку. Вони ризикують своїм життям і затримують злочинців. Дякую вам за відданість своїй роботі", – підсумував Троян.

Як відомо, в кінці вересня зупинений поліцією за порушення ПДР злочинець у Дніпрі розстріляв двох поліцейських – чоловіка і жінку. Обоє загинули. Порушник був затриманий, ним виявився колишній боєць батальйону "Торнадо".

Українська правда