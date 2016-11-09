Бойовики 54 рази стріляли по силах АТО

Минулої доби бойовики 54 рази обстрілювали позиції українських військ.

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО.

"На Маріупольському напрямку ворог 32 рази провокував наших захисників на відкриття вогню у відповідь використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також 82 та 120-мм міномети. Під обстріли потрапили Тарамчук, Красногорівка, Мар’їнка, Талаківка, Новотроїцьке, Березове, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Степне", – заявили у штабі.

Крім того, згідно з повідомленням, на Луганському напрямку бойовики стріляли зі стрілецької зброї, озброєння БТР та 120-мм мінометів 16 разів.

Також у штабі додали, що вогонь вівся у напрямку Станиці-Луганської, Жовтого, Кримського та Новоолександрівки, у районі Балки Кошарної, а по Калиновому-Попасному бойовики застосували 122-мм самохідні артилерійські установки.

Крім того, з великокаліберних кулеметів, гранатометів, озброєння БМП, 82 та-120 мм мінометів бойовики обстріляли Луганське, Авдіївку, Зайцеве та Новгородське.

Українська правда