Кабмін підняв ціни на алкоголь

Кабінет міністрів на засіданні у середу підвищив мінімальні ціни на алкоголь.

Про це повідомляє Ліга.нет.

"Проект постанови передбачає підвищення мінімальних цін на алкогольні напої та відповідні зміни в постанову Кабміну про встановлення розміру мінімальних оптових відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Мінімальна ціна за пляшку горілки підвищиться до 69,78 грн", – заявив віце-прем'єр і міністр економіки Степан Кубів.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що станом на січень 2016 року ціна на спирт становила в середньому 240 гривень за декалітр з урахуванням ПДВ, а з квітня поточного року ціна підвищилася до 285 гривень.

"Зросли і інші складові ціни. І тому зараз пропонується провести корекцію мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв в залежності від коду продукції. Зокрема, на горілку і лікеро-горілчані вироби збільшити на 24%, коньяк (бренді) – на 24,9-30,7%, вина – на 22 – 55,7%. При цьому на віскі, ром і джин пропонується знизити ціну на 37,5%", – говориться в пропозиції міністерства.

Діюча мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки 0,5 літра становить 54,9 грн.