Кабмін підняв ціни на алкоголь

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Середа, 9 листопада 2016, 13:27

Кабінет міністрів на засіданні у середу підвищив мінімальні ціни на алкоголь.

Про це повідомляє Ліга.нет.

"Проект постанови передбачає підвищення мінімальних цін на алкогольні напої та відповідні зміни в постанову Кабміну про встановлення розміру мінімальних оптових відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Мінімальна ціна за пляшку горілки підвищиться до 69,78 грн", – заявив віце-прем'єр і міністр економіки Степан Кубів.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що станом на січень 2016 року ціна на спирт становила в середньому 240 гривень за декалітр з урахуванням ПДВ, а з квітня поточного року ціна підвищилася до 285 гривень.

"Зросли і інші складові ціни. І тому зараз пропонується провести корекцію мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв в залежності від коду продукції. Зокрема, на горілку і лікеро-горілчані вироби збільшити на 24%, коньяк (бренді) – на 24,9-30,7%, вина – на 22 – 55,7%. При цьому на віскі, ром і джин пропонується знизити ціну на 37,5%", – говориться в пропозиції міністерства.

Діюча мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки 0,5 літра становить 54,9 грн.

Теми: Кабінет міністрів ціни
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Коментарі — 3
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IP: 77.121.65.---svo109.11.2016 14:13
Уточнюю. З 1 літра спирту виходить 2,4 літра горілки.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович09.11.2016 13:55
Хто підскаже,почім сьогодні вартість пляшки гарного самогону? Шмурдяк не пропонувати.
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IP: 92.52.186.---vasyapupkin09.11.2016 13:43
Декалітр це 10 літрів, відповідно ціна літра спирту 28,50 . Згідно таблиці Фертмана з літри спирту виходить 1,4 літра горілки що становить 195 гривень .Напевне перший фільм в 2017 році буде кнессет і бутлєгери.
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