У Путіна чекають, що Трамп скасує антиросійські санкції

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Середа, 9 листопада 2016, 14:21

Радник президента Росії Сергій Глазьєв вважає, що новообраний президентом США Дональд Трамп скасує антиросійські санкції.

Про це він сказав у середу, повідомляє російське агентство ТАСС.

"Я думаю, Трамп, як прагматична людина, скасує антиросійські санкції, які завдають шкоди і американському бізнесу. Тому товарообіг і фінансово-економічні відносини між Росією і не тільки США, але і Заходом в цілому, відновляться і будуть, швидше за все, рости вже в залежності від чисто економічної кон'юнктури", - сказав він.

За словами Глазьєва, результати американських виборів говорять про те, що "американський народ не хоче війни, і вперше в світовій історії виникає шанс перейти до нового світового устрою без світової війни".

Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Президент РФ Володимир Путін направив вітальну телеграму Дональду Трампу з нагоди перемоги на виборах президента США.

Теми: Трамп Росія Путін
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Коментарі — 3
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IP: 46.33.244.---Народний месник09.11.2016 15:12
Ото буде сміху, якщо Трамп посилить санкції.
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IP: 213.227.228.---sklyar09.11.2016 15:08
А почему это кацапы так беспокоятся об экономике США ??? Хотят её подъема ??? Хотят, что амеры жили лучше ??? Или.............
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IP: 94.76.66.---samal09.11.2016 14:40
Спробувати може,але сподіваюсь отримає по зубам.
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