Жириновський влаштував у Думі банкет з нагоди перемоги Трампа

00
2
Середа, 9 листопада 2016, 14:25

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський влаштував у Держдумі бенкет з нагоди перемоги на виборах США Дональда Трампа.

Про це повідомляє російський РБК.

Згідно з повідомленням, за столом під час перерви зібралися депутати від ЛДПР і журналісти. За словами Жириновського, за частування заплатили 100 тисяч рублів. Він вважає, що Америка тепер буде менше втручатися в чужі справи.

"За нову внутрішню і зовнішню політику США і поліпшення відносин з Росією", – додав він, піднімаючи пластиковий стаканчик з шампанським.

 

На столі були ковбаса, курка, олів'є, цукерки, шампанське.

Як відомо, днями Жириновський ламаною англійською закликав американців голосувати за Трампа та ображав Хілларі Клінтон.

Теми: Трамп Жириновський Росія США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко привітав Трампа і запросив в Україну 9 листопада 2016, 14:34
Саакашвілі про епоху Трампа: Україна входить у небезпечну смугу 9 листопада 2016, 14:21
У Путіна чекають, що Трамп скасує антиросійські санкції 9 листопада 2016, 14:21
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.219.220.---З Полтави09.11.2016 15:41
этот негодяй что-то знает.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.200.104.---sensor+209.11.2016 14:54
русский треш.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
В Україні різко зросли ціни на дизельне пальне
Трамп про Крим і війну в Україні. Основні висловлювання
Порошенко привітав Трампа і запросив в Україну
У МЗС плекають надію на адекватне оточення Трампа
Усі новини
Інтерв'ю

Кохана Лещенка: Мене досить важко приборкати, а у Сергія це вийшло

Мапа

"100+ крутих місць Києва" з ресторанами, кав'ярнями, шоурумами...