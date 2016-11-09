Жириновський влаштував у Думі банкет з нагоди перемоги Трампа
Лідер ЛДПР Володимир Жириновський влаштував у Держдумі бенкет з нагоди перемоги на виборах США Дональда Трампа.
Про це повідомляє російський РБК.
Згідно з повідомленням, за столом під час перерви зібралися депутати від ЛДПР і журналісти. За словами Жириновського, за частування заплатили 100 тисяч рублів. Він вважає, що Америка тепер буде менше втручатися в чужі справи.
"За нову внутрішню і зовнішню політику США і поліпшення відносин з Росією", – додав він, піднімаючи пластиковий стаканчик з шампанським.
На столі були ковбаса, курка, олів'є, цукерки, шампанське.
Як відомо, днями Жириновський ламаною англійською закликав американців голосувати за Трампа та ображав Хілларі Клінтон.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.