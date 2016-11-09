Нобелівський лауреат пророкує спад світової економіки через Трампа

Лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Кругман передбачив спад світової економіки через перемогу на президентських виборах в США республіканця Дональда Трампа.

Про це він написав у статті, опублікованій в газеті The New York Times.

"Схоже, перемагає Дональд Трамп, і ринки падають. Коли ж ми можемо очікувати, що вони підуть вгору ... Перша-ліпша відповідь - ніколи", - написав економіст.

"За будь-яких обставин, поставивши безвідповідальну, неосвічену людину, яка приймає поради від всіх неправильних людей, що відповідає за націю з найважливішою в світі економікою, буде дуже поганою новиною. Що робить її особливо поганою прямо зараз? Це принципово крихкий стан більшої частини світу, через вісім років після великої фінансової кризи ", - зазначив він.

"Дуже ймовірно, що нас очікує глобальний спад, кінця якому не передбачається", - вважає Кругман.

Він називає перемогу кандидата республіканців "катастрофою для Америки і світу, яка має багато аспектів".