МЗС РФ погрожує заходами у відповідь на нові санкції ЄС

Міністерство закордонних справ Росії засудило рішення Євросоюзу про нові санкції та пообіцяло вжити відповідні заходи.

Про це йдеться в офіційному коментарі російського зовнішньополітичного відомства, поширеному в середу.

"У Москві відомо про рішення Ради ЄС від 8 листопада про розширення персональних санкцій проти російських фізичних осіб за рахунок включення в єсівський "чорний список" шести депутатів Державної Думи сьомого скликання від Криму і Севастополя", – йдеться в повідомленні.

Такі заходи МЗС РФ сприймає "як нічим не виправдане колективне покарання населення цього регіону за вільне демократичне виявлення волі".

Російські дипломати вважають, що "рестрикції проти депутатів Державної Думи не будуть сприяти відновленню нормального діалогу між законодавчими органами Росії і ЄС".

Російська сторона вживатиме відповідні заходи, пообіцяли в МЗС РФ.

Як повідомлялося, 9 листопада стало відомо, що ЄС додав у список осіб і компаній, щодо яких діють санкції у зв'язку з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, депутатів Держдуми РФ, обраних в окупованому Криму.

У список включені п'ять депутатів Костянтин Бахарєв, Руслан Бальбек, Андрій Козенко, Світлана Савченко, Павло Шперов і депутат від Севастополя Дмитро Бєлік.