Перемогу Трампу принесли чоловіки і літні виборці - інфографіка

За Дональда Трампа на виборах в США проголосувала більшість чоловіків і старшого населення.

Про це свідчать дані екзитполів, передає ВВС.

Чоловіки голосували за Трампа набагато частіше, ніж жінки. 53% чоловіків проголосували за республіканця. 54% жінок підтримали Хіларі Клінтон.

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У республіканців також була сильніша підтримка з боку літнього населення. Показники вказують на тенденцію: чим старша вікова група, тим більша її частина проголосувала за Трампа.

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Також за Трампа проголосувала більшість білих виборців (58%), які становили 70% виборців на виборах в цьому році.

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Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.