Перемогу Трампу принесли чоловіки і літні виборці - інфографіка

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Середа, 9 листопада 2016, 17:12

За Дональда Трампа на виборах в США проголосувала більшість чоловіків і старшого населення.

Про це свідчать дані екзитполів, передає ВВС.  

Чоловіки голосували за Трампа набагато частіше, ніж жінки. 53% чоловіків проголосували за республіканця. 54% жінок підтримали Хіларі Клінтон.

 
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У республіканців також була сильніша підтримка з боку літнього населення. Показники вказують на тенденцію: чим старша вікова група, тим більша її частина проголосувала за Трампа.

 
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Також за Трампа проголосувала більшість білих виборців (58%), які становили 70% виборців на виборах в цьому році.

 
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Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Теми: Трамп вибори США
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Коментарі — 2
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IP: 46.33.244.---Народний месник09.11.2016 17:42
Зрозуміло. Трампа обрали білошкірі діди.
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IP: 95.135.44.---aratan09.11.2016 17:20
Досить хитра система, яка, по суті, нівелює волю виборців. Клінтон отримала більше голосів виборців, але Трампа вибрали то не вони, а так звані виборники. Ось така демократія.
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