У НАЗК розповіли, хто з нардепів не подав декларації

Заступник голови НАЗК Руслан Радецький повідомив, хто з нардепів не подав декларації або зробив це невчасно.

Відповідну інформацію він оприлюднив на своєму Facebook.

"У Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відсутні щорічні декларації за 2015 рік відповідних депутатів: Матіос Марії Василівни, Онищенка Олександра Романовича та Клюєва Сергія Петровича", - повідомив Радецький.

За його словами, серед нардепів, які несвоєчасно подали щорічні декларації за 2015 рік: - Юрій-Богдан Шухевич, Олександр Дубінін, Костянтин Іщейкін, Ігор Шкіря, Ірина Костанкевич, Олег Дмитренко, Анатолій Гіршфельд, Олександр Супруненко та Вячеслав Богуслаєв.

"За попередніми результатами аналізу проходження першого етапу декларування та діяльності НАЗК в цей період роботи виявлено низку проблем, які потребують вирішення шляхом внесення відповідних змін до законодавства", - зазначив заступник голови НАЗК.

Українська правда