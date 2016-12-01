Росія готує ротацію на півночі Криму – прикордонники

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Четвер, 1 грудня 2016, 14:00

Російська Федерація планує замінити десантників зі Ставрополя, які служили на півночі анексованого Криму з серпня, на десантників із Тули.

Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на брифінгу в четвер

"На кримському напрямку завершується підготовка до безпосередньої ротації підрозділів повітрянодесантних військ Збройних сил Російської Федерації, дислокованих на передових позицій на півночі анексованого кримського півострова", – сказав він.

"Так, батальйонно-тактичну групу, сформовану з числа військовослужбовців 247 десантного штурмового полку, що дислокується у Ставрополі, які перебували на тимчасово окупованій території Криму з початку серпня поточного року, до кінця поточного тижня має замінити батальйонно-тактична група зі складу 106 повітрянодесантної дивізії, що дислокується у місті Тула Російської Федерації", – уточнив Слободян.

Олена Рощенко, УП

Теми: Крим армія Росія Прикордонна служба
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