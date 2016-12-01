Турчинов: Ракетні випробування пройшли успішно
Випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності пройшли успішно і потрапили у ціль.
Про це повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов після закінчення випробувань, передає прес-служба РНБО.
За його словами, ракети підтвердили свої бойові характеристики і потрапили точно у ціль.
"Ракетні комплекси, які випробувались можуть надійно вражати як повітряні, так і надводні цілі", - наголосив Турчинов.
Він підкреслив, що навчання і ракетні пуски відбулись відповідно до затвердженої програми.
"Тобто, в точно запланований час і в точно запланованому місці", - додав він.
"Протягом багатьох років російська агентура та продажні керівники Міністерств оборони свідомо знищували систему протиповітряної оборони України", - сказав він, пояснивши, що "саме тому ці випробування були дуже важливими-, тому що це дуже серйозний крок до відновлення протиповітряного захисту нашої країни".
Як уточнив речник президента Святослав Цеголко, згідно з доповіддю міністра оборони і начальник Генштабу президенту відбулося 16 пусків українських ракет.
"Усі досягли цілей. Завдання на сьогодні виконано в повному обсязі. Навчання Повітряних сил Збройниз сил України продовжаться 2 грудня", - додав він.
Як відомо, у четвер вранці на півдні України були проведені військові навчання під час яких відбуваються випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.