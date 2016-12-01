Турчинов: Ракетні випробування пройшли успішно

00
0
Четвер, 1 грудня 2016, 14:51

Випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності пройшли успішно і потрапили у ціль.

Про це повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов після закінчення випробувань, передає прес-служба РНБО.

За його словами, ракети підтвердили свої бойові характеристики і потрапили точно у ціль.

"Ракетні комплекси, які випробувались можуть надійно вражати як повітряні, так і надводні цілі", - наголосив Турчинов.

Випробування
Випробування
Фото Міноборони
 
 

Він підкреслив, що навчання і ракетні пуски відбулись відповідно до затвердженої програми.

"Тобто, в точно запланований час і в точно запланованому місці", - додав він.

"Протягом багатьох років російська агентура та продажні керівники Міністерств оборони свідомо знищували систему протиповітряної оборони України", - сказав він, пояснивши, що "саме тому ці випробування були дуже важливими-, тому що це дуже серйозний крок до відновлення протиповітряного захисту нашої країни".

Як уточнив речник президента Святослав Цеголко, згідно з доповіддю міністра оборони і начальник Генштабу президенту відбулося 16 пусків українських ракет.

"Усі досягли цілей. Завдання на сьогодні виконано в повному обсязі. Навчання Повітряних сил Збройниз сил України продовжаться 2 грудня", - додав він.

Як відомо, у четвер вранці на півдні України були проведені військові навчання під час яких відбуваються випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Влада Білорусі за місяць розстріляла майже всіх засуджених до смерті
Літак НАТО стежить за стрільбами на півдні України – ЗМІ
Справа про розгін Євромайдану: постраждалі досі блокують залу суду
Лещенко назвав заяву НАЗК щодо його квартири брехливою
Усі новини
Музика

Кіплінг, Семенко, Жадан. Dakh Daughters видали дебютний "літературний" альбом

Сергій Жадан

Бард Східної України, де все розвалюється