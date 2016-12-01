Хрещатик перекрили через річницю Маршу мільйонів

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Четвер, 1 грудня 2016, 15:12

Через підготовку до врочистостей з нагоди Маршу мільйонів – ходи, яка відбулася в Києві в цей день в 2013 році в рамках акцій проти дій влади Віктора Януковича – вулицю Хрещатик перекрили.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

За його словами, на Хрещатику багато поліції.

Фото: Роман Кравець
Фото: Роман Кравець

Також при вході на Хрещатик з боку вулиці Грушевського у прохожих правоохоронці перевіряють сумки.

 

Як відомо, у середу про намір тимчасово обмежити рух транспорту в центрі Києва заявляла столична влада. Крім Хрещатика, такі заходи планувалися на вулицях Михайлівській, Городецького, Ольгинській та Інститутській.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Київ Майдан
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