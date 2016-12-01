Суд повернув землю скверу Небесної сотні у власність міста

Господарський суд міста Києва відібрав право власності земельної ділянки скверу Небесної сотні в Києві у приватних власників на користь міста.

Таке рішення ухвалила у четвер суддя Людмила Шкурдова.

Відповідно, суддя скасувала низку договорів про передачу землі за адресою Михайлівська 26 у ТОВ "Укрінвестресурс", ТОВ "М-Плаза" та "Грін Плаза"

"Витребувати земельну ділянку на користь КМДА, рішення можна оскаржити протягом 5 днів", - зазначила суддя.

Роман Кравець, УП