Луценко і Троян звітували про успішну операцію з 30 країнами
Генпрокуратура та Нацполіція заявляють про проведення масштабної спільної з 30 країнами операції по ліквідації кібермережі, організатором якої був українець.
Про це Генпрокурора Юрій Луценко та в.о. начальника поліції Вадим Троян повідомили на брифінгу у четвер ввечері.
За словами Луценка, розслідування розпочато в 2012 році. Перша справа була розпочата в Німеччини, додав Троян.
"Правоохоронці 30 країн днями закінчили безпрецедентну міжнародну операцію з ліквідації кібермережі, яка щоденно ініціювала по всьому світу півмільйони комп'ютерів", - сказав Луценко.
"Затримано п'ятьох осіб, троє з них – українці. В організації мережі підозрюється громадянин України, який був затриманий в Полтаві", - зазначив Луценко.
"Він чинив озброєний опір, маючи на руках автомат Калашникова і бойовий пістолет", - додав він.
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Українська правда
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