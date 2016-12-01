Луценко і Троян звітували про успішну операцію з 30 країнами

Генпрокуратура та Нацполіція заявляють про проведення масштабної спільної з 30 країнами операції по ліквідації кібермережі, організатором якої був українець.

Про це Генпрокурора Юрій Луценко та в.о. начальника поліції Вадим Троян повідомили на брифінгу у четвер ввечері.

За словами Луценка, розслідування розпочато в 2012 році. Перша справа була розпочата в Німеччини, додав Троян.

"Правоохоронці 30 країн днями закінчили безпрецедентну міжнародну операцію з ліквідації кібермережі, яка щоденно ініціювала по всьому світу півмільйони комп'ютерів", - сказав Луценко.

"Затримано п'ятьох осіб, троє з них – українці. В організації мережі підозрюється громадянин України, який був затриманий в Полтаві", - зазначив Луценко.

"Він чинив озброєний опір, маючи на руках автомат Калашникова і бойовий пістолет", - додав він.

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Українська правда