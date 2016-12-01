Суддя Київського апеляційного адмінсуду погорів на хабарі

00
0
Четвер, 1 грудня 2016, 18:51

Прокурори САП спільно з СБУ затримали суддю Київського апеляційного адміністративного суду за отримання 5 тисяч доларів хабара.

Про це у facebook повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Щойно ... одразу ж після отримання неправомірної вигоди … сумі 5 тисяч доларів затримано суддю Київського апеляційного адміністративного суду за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України", - написав він.

За словами Холодницького, затриманому судді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

"Враховуючи тяжкість злочину, прокурорами САП готується клопотання до суду про обрання вказаному служителю Феміди запобіжного заходу у вигляді – тримання під вартою", - підсумував Холодницький.

Українська правда. Київ

Теми: суд хабар корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Яценюк подає до суду за статтю про купівлю вілл на Маямі 1 грудня 2016, 19:18
Справа про розгін Євромайдану: постраждалі досі блокують залу суду 1 грудня 2016, 14:19
Постраждалі під час розгону Майдану заблокували залу суду 30 листопада 2016, 23:50
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суддя Київського апеляційного адмінсуду погорів на хабарі
На Майдані зібралися націоналісти, рушили до Порошенка
У Порошенка відповіли на компромат Онищенка
Луценко каже про тонни доказів проти Онищенка і нові справи
Усі новини
#ГодіМовчати

Жінок закликають анонімно ділитися досвідом акушерського насилля

Нова професія

Лікар, який допомагає садити квіти та чистити картоплю