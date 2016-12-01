Затриманий на кордоні з РФ розповів, що везе родичам креслення «Антонова»

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Четвер, 1 грудня 2016, 20:06

Прикордонники Харківського загону затримали на кордоні з РФ українця, який мав креслення літаків, гелікоптерів та іншої продукції конструкторського бюро держпідприємства "Антонов", а також рекламної продукції "Укроборонпрому" та "Моторсічі".

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

59-річний українець повідомив, що він нібито працює на посаді інженера АНТК "Антонов" і наразі перебуває у відпустці й має намір відвідати родичів у РФ.

"Однак після з’ясування ситуації та перевірки наданої ним інформації представники Конструкторського бюро державного підприємства "Антонов" спростували цю інформацію та повідомили, що така особа у них не працює", - зазначили у прес-службі.

Наразі стосовно затриманого проводиться подальша перевірка.

Українська правда

Теми: Росія авіа
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