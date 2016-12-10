Адвокат: Щодо родини Чийгоза можуть застосувати репресії

Щодо родини обвинуваченого в організації масових заворушень Ахтема Чийгоза російська влада анексованого Криму може застосувати репресивні заходи.

Таку думку висловив адвокат Чийгоза Микола Полозов, повідомляє "Крим.Реалії".

Адвокат висловив подібні побоювання в зв'язку з акцією на підтримку Чийгоза, у якій взяли участь його родичі біля будівлі, де проводилося чергове засідання суду у справі "26 лютого".

"Малолітні онуки Ахтема Чийгоза, діти, які вже два роки його не бачать, вони просто не знають, яким ще чином можна достукатися до російської влади. Вони навіть не можуть його бачити в суді. Я б не назвав це якимось масовим заходом, пікетом або мітингом. Ми бачимо, що стосовно родичів інших політв'язнів такі заходи проводяться. Я не виключаю, що російська влада може спробувати завдати якогось удару по родині Чийгоза", - повідомив Полозов.

За інформацією адвоката, станом на 9 грудня ніхто з представників контрольованої Кремлем влади Криму не затримував учасників акції.

Напередодні під будівлею суда, де проходило засідання у справі "26 лютого", провели пікет з вимогою звільнити Ахтема Чийгоза та інших політв'язнів. Участь у акції взяли його родичі.

Як відомо, Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство". Російська влада анексованого Криму звинувачують Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справа Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "сутички 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо - по заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгоз, і окремо по іншим фігурантам процесу - Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.