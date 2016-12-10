Парубій розповів, коли планують прийняти бюджет

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Субота, 10 грудня 2016, 18:17

Остаточне рішення щодо держбюджету на наступний рік має бути прийняте 22 грудня.

Про це на Львівщині сказав журналістам голова Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє Укрінформ.

"Раніше ми ставили перед собою амбітну ціль - прийняти бюджет-2017 до 8 грудня, але разом з тим була не менш амбітна мета - пройти по всіх питаннях і статтях держбюджету, тому і не вклалися у ці рамки. Тепер плануємо до 20 грудня прийняти бюджет у першому читанні, а 22 грудня затвердити його остаточно", - зазначив спікер.

Теми: бюджет
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