АТО: троє військових загинули, двох поранено

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Неділя, 11 грудня 2016, 12:47

Внаслідок бойових дій минулої доби троє українських військових загинули, двоє отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули. Це сталося в районі Красногорівки внаслідок ворожого мінометного обстрілу", - сказав він.

За словами Мотузяника, один боєць зазнав поранень через мінометний обстріл в районі Красногорівки, інший – внаслідок бойових дій неподалік Верхньоторецького.

Представник Міноборони зазначив, що після трьох діб відносного зменшення збройних провокацій у суботу зафіксовано різке збільшення обстрілів з боку бойовиків, зокрема на Луганському і Маріупольському напрямках.

"Ворог активно застосовує важке озброєння як вдень, так і вночі", - додав він.

Мотузяник наголосив, що бойовики знову порушили режим перемир'я в районі Станиці Луганської.

"Це є зухвалим порушенням домовленостей щодо розведення сил і засобів в цьому районі. Через постійні ворожі провокації українська армія продовжує стояти на своїх рубежах для безпеки мирних мешканців міст", - підкреслив він.

Українська правда

Теми: АТО
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Коментарі — 1
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IP: 176.122.120.---EVGO11.12.2016 13:34
а куди дивиться ОБСЄ? що, знову нічого і нікого не бачать?
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