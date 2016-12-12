Найвища явка на виборах в ОТГ на Волині, найнижча на Херсонщині

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Понеділок, 12 грудня 2016, 03:05

Найвища явка виборців на виборах в об’єднаних територіальних громадах була зафіксована у Волинській області 65,20%.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає Радіо Свобода.

Як свідчать дані громадянської мережі, у Рівненській області явка виборців становила 61, 25%, у Тернопільській – 45,20%, у Вінницькій – 57,69%, у Одеській – 49,37%, у Запорізькій – 42,77%, у Харківській – 38,39%, у Полтавській – 51,20%, у Чернігівській – 53,14%, у Дніпропетровській – 40%, у Миколаївській – 39,21%, у Чернівецькій – 36 % та Херсонській – 36,05%.

Спостерігачі повідомляють про деякі порушення під час виборчого процесу, зокрема, на одній з дільниць на Херсонщині члени комісії заповнювали протокол олівцем, а на Вінниччині на ДВК №051206 ухвалили постанову про видачу бюлетенів без паспортів, також комісія не вела журнал реєстрації присутніх на дільниці.

11 грудня в Україні обирали органи місцевої влади у 41 об’єднаній територіальній громаді в 13 областях (3 – міські, 13 – селищних і 25 – сільських громад).

Теми: вибори децентралізація
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