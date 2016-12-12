Теракти у Стамбулі: кількість загиблих зросла до 44 осіб

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Понеділок, 12 грудня 2016, 12:40

Кількість загиблих в результаті терактів у Стамбулі зросла до 44 людей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг, повідомляє видання Hurriyet daily news.

Серед загиблих 36 поліцейських і 8 цивільних.

Раніше повідомлялося про 38 загиблих.

Нагадаємо, у Стамбулі у суботу ввечері в районі Бешикташ, неподалік стадіону Vodafone Arena, сталися два вибухи.

Відповідальність за теракти в Туреччині взяло на себе угруповання "Соколи свободи Курдистану".

Європейська правда

Теми: Туреччина теракт
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