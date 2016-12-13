Горбачов вважає, що може з'явитися новий СРСР в тому ж складі

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Вівторок, 13 грудня 2016, 09:21

Екс-президент СРСР Михайло Горбачов допускає можливість появи в межах колишнього Радянського Союзу нової Союзної держави.

Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС, приуроченому до 25-ї річниці розпаду СРСР.

"Радянського Союзу - немає, а Союзу - так. Я вважаю, що Союз новий може бути", - заявив він.

"У колишніх кордонах і з тим же складом, добровільно ...", - уточнив він.

Горбачов також пояснив, чому не намагався заарештувати президента Росії Бориса Єльцина, главу Білорусії Станіслава Шушкевича і лідера України Леоніда Кравчука у 1991 році.

На його думку, такий арешт міг обернутися громадянською війною. "Я думаю, це пахло громадянською війною. Це небезпечно. Я зробив інше - я віддав владу, я пішов сам, щоб уникнути кровопролиття", - сказав він.

Горбачову 25 травня 2016 року було заборонено в'їзд в Україну терміном на 5 років, оскільки той назвав правильним рішенням "приєднання" Криму і Севастополя до Росії в березні 2014 року.

8 грудня 1991 року лідери Росії, України і Білорусії Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич підписали в Біловезькій пущі документи, що припинили існування СРСР, і проголосили створення Співдружності незалежних держави.

25 грудня 1991 Михайло Горбачов оголосив про складання повноважень президента СРСР.

Теми: Росія історія
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Коментарі — 8
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IP: 93.74.55.---ЦЮК13.12.2016 11:27
З віком маразм крипчає, тому не слід звертати уваги на цього в минулому горе політика.
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IP: 195.138.81.---Kotia13.12.2016 11:12
Звісно Горбачов вижив з розуму, але порівнювати його з яннуковичем принаймні некоректно, так само як Януковича зі Скоропадським... І взагалі розвал СРСР був підпорядкований законам природи - "у замкненій системі ентропія зростає", до того ж, якщо система така велика (1/6 земного суходолу), що вихідно має величезну ентропію
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IP: 37.229.144.---Ман Гуп13.12.2016 10:59
Вже два негідника за чверть сторіччя "намагалися уникнути кровопролиття" а фактично - погубили власні держави. І обідва, на відміну від держав живуть та здравствують...
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IP: 37.229.144.---Ман Гуп13.12.2016 10:32
На його думку, такий арешт міг обернутися громадянською війною. "Я думаю, це пахло громадянською війною. Це небезпечно. Я зробив інше - я віддав владу, я пішов сам, щоб уникнути кровопролиття", - сказав він. ****

І цей зрадник "уникав кровопролиття і пішов сам", і наш Профффесссор... Та тільки потім ці "уникнення" призводили до в десятки разів гіршого кровопролиття.
А вони, херувимчики, зараз хизуються собою перед камерами...
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IP: 213.111.84.---kilovka13.12.2016 10:13
Дурень думкою багатіє.
Його треба судити(нехай і заочно) за брехню після Чорнобиля.
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