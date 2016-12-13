"Воля" заявляє, що повністю відновила доступ до Інтернету

Провайдер телекомунікаційних послуг "Воля" заявляє, що доступ до інтернету в Києві повністю відновлено.



Про це повідомила прес-служба компанії у вівторок.



"Ми просимо вибачення за збій в роботі послуги Інтернет і відсутність доступу до сервісів "Воля", які виникли 12 грудня", – зазначено в прес-релізі.



У компанії відзначили, що в зв'язку з масштабною аварією через внутрішнє ураження і втручання в роботу мережі, оператор не міг комунікувати з абонентами через корпоративні ресурси і call-центр.



Як відомо, без доступу до послуги Інтернет опинилися всі абоненти Києва і деякі населені пункти Київської області.



Як повідомлялося, увечері 12 грудня інтернет-провайдер "Воля" перестав працювати через аварію. Пізніше в компанії повідомили, що перебої в роботі відбулися через "серйозну зовнішню атаку".

Українська правда