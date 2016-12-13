У Чернігові з бульдозерами розбирають завали гуртожитку

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Вівторок, 13 грудня 2016, 16:20

У Чернігові продовжуються аварійно-рятувальні роботи по розбиранню завалу частини гуртожитку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Вказується, що всього розчищено та вивезено близько 430 метрів кубічних окремих елементів будівельних конструкцій.  

"На місці працює 8 вантажних самоскидів, 3 фронтальних навантажувачі. Загалом працює 78 чоловік та 22 одиниці техніки, з яких від ДСНС - 34 чоловіка особового складу та 8 одиниць техніки", - сказано у повідомленні.

 
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"Всього у будинку проживало 196 мешканців, 75 осіб відселено до готельно-туристичного комплексу "Придеснянський" Чернігівської ради, 10 осіб до готелю Федерації профспілкових організацій та 109 до родичів", - повідомляє ДСНС.

 
дснс

Як відомо, у Чернігові 12 грудня о 16:20 по вулиці Попудренка, 16 у чотириповерховому житловому будинку сталося обрушення плит перекриття з четвертого по перший поверхи (6 квартир) та руйнування фасадної стіни.

О 18:36 з-під завалів дістали підлітка, 1999 року народження.  О 22:15 з-під завалів підняли тіло загиблої жінки, 1991 року народження.

Теми: аварія Чернігів
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