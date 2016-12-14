Підозрюваного у зраді полковника ЗСУ госпіталізували з залу суду

Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд клопотання СБУ про обрання запобіжного заходу полковнику Збройних сил Івану Без’язикову, якого обвинувачують у співпраці з "ДНР".

Таке рішення було прийняте через термінову госпіталізацію Без'язикова, в якого виявили загострення проблем з жовчним міхуром, повідомляє Громадське.

На переконання захисту, Без’язикова необхідно було негайно випустити з клітки для вільного перебування у судовій залі через порушення під час його затримання.

Адвокати вважають, що процедура не відповідала законним вимогам — Без’язикова спершу затримали, а вже потім сповістили про підозру.

Також захист зазначив, що перше кримінальне провадження проти полковника ЗСУ щодо співпраці з самоназваною "ДНР" у 2015 році було закрите за відсутністю доказів.

Суд задовольнив вимогу захисту і звільнив Без’язикова з клітки.

За словами захисту, текст підозри базується лише на свідченнях колишніх полонених Руслана Косинського та Павла Гаркавенка. На них же базується і звинувачення.

Сам Без’язиков розповів суду, що перебував із Гаркавенком у полоні в Донецьку. На його переконання, Гаркавенко надав неправдиві свідчення через психічний розлад.

"Сам він потребує психічної експертизи, в мене склалося таке враження у полоні. Він не хотів повертатися в Україну, це можуть засвідчити волонтери. Його доводилося стримувати від суїциду", — сказав він.

Він також зазначив, що свідчення Косинського також сумнівні.

"Наступного дня після мого звільнення з полону в нас була очна ставка за присутністю працівників СБУ. Тоді Косинський нічого не сказав про мої ніби злочини", — сказав Без’язиков.

Адвокат Олег Веремієнко поставив під сумнів неупередженість судді та наголосив на необхідності її відводу.

Розгляд справи перенесений на 14 грудня, 9:00.

Як повідомлялося, за даними СБУ, полковник ЗСУ Без’язиков співпрацював із російськими спецслужбами, неодноразово виїжджав до Ростову-на-Дону для отримання інструктажів від кадрових працівників російських спецслужб.