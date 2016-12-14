Австрія заблокувала резолюцію щодо євроінтеграції Туреччини

309 переглядів
0
Середа, 14 грудня 2016, 03:35

Австрія заблокувала ухвалу будь-яких політичних заяв під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу щодо продовження переговорів про членство Туреччини в ЄС.

Про це повідомив державний міністр в МЗС ФРН Міхаель Рот, пише DW.com.

Австрія мотивує свою позицію тим, що Туреччина активно порушує права людей та не дотримується європейських цінностей. Міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц наголосив, що позицію Австрії поділяють Нідерланди та Болгарія. 

Своєю чергою, Міхаель Рот вважає, що "не слід закривати двері на цій скрутній фазі" навіть попри порушення, які тривають в Туреччині.

Напередодні міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від різкого припинення переговорів про членство Туреччини в ЄС. Штайнмаєр закликав замислитися над наслідками такого розриву переговорного процесу для опозиції всередині Туреччини та для переговорів про возз'єднання Кіпру, північна частина якого контролюється Туреччиною. Окрім того, розрив переговорів остаточно розв'яже руки президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану у питанні відновлення смертної кари.

Теми: Австрія Німеччина Туреччина ЄС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Президентські вибори в Австрії: чи завершилася дія "Трамп-ефекту" 8 грудня 2016, 12:07
Австрія: перемога Ван дер Беллена, але не поразка праворадикалів 5 грудня 2016, 18:32
В Австрії проєвропейський кандидат виграв із перевагою в 3,3% 5 грудня 2016, 09:04
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Протистояння Росії і НАТО у списку найбільших загроз 2017 року
НАБУ: Охендовському вручили підозру прямо в аеропорту
ЗМІ: Главу ЦВК в "Борисполі" зустрінуть слідчі
Савченко: З Медведчуком незнайома, треба зустрітися
Усі новини
Новий Рік

У Маріїнському парку відкриють резиденцію Санта Клауса

Радійте

Гарвардські вчені знайшли ще більше підстав бути оптимістом