Бойовики в середу вранці обстріляли КПВВ "Майорськ". Є жертви

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Середа, 14 грудня 2016, 10:14

У середу вранці бойовики відкрили вогонь по людям, які перебували в черзі поблизу КПВВ "Майорськ", одна людина загинула, ще одна зазнала поранення.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Близько 9-ї години російсько-терористичні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку контрольного поста "Майорськ", який поряд з однойменним КПВВ. В цей час на дорожньому коридорі саме знаходилися люди, які слідували через лінію розмежування", - повідомили в Держприкордонслужбі.

"У результаті обстрілу за 50 метрів від КрП кулі терористів влучили і в цивільних громадян. Одна людина отримала поранення в плече, а іншій російські найманці нанесли смертельне поранення в голову", - додали прикордонники.

Надання допомоги пораненому чоловікові
Надання допомоги пораненому чоловікові
ФБ Олега Слободяна

Пропускні операції на даному напрямку призупинені, прикордонники негайно вивели з лінії вогню людей, які перебували на в'їзд з неконтрольованої території.

На місце викликано карету швидкої. Пораненому чоловіку надано меддопомогу, його стан здоров’я задовільний. Крім того, лікарями констатовано смерть іншого потерпілого.

У свою чергу один з ватажків бойовиків у своєму ФБ заявив, що це українські військові самі обстріляли автобус с цивільними на підконтрольній собі території. При цьому він проілюстрував це повідомлення зображенням знаку з назвою населеного пункту Саханка, який знаходиться  у щонайменше 150 км від місця події.

 
 

У відповідь на це помічник голови Держприкордонслужба Олег Слободян у своєму ФБ зазначив, що бойовики готувалися до цієї провокації заздалегідь.

"Те, як швидко вони викинули цей фейк, лише підтверджує їхню вину. До цієї провокації вони готувалися заздалегідь, оскільки зараз поблизу лінії розмежування багато міжнародних експертів", - написав він.

Українська правда

Теми: Донбас
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