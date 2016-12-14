Росія перегляне "чорні списки" громадян, яким заборонили в'їзд в РФ

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Середа, 14 грудня 2016, 12:57

Рада Федерації РФ звернеться до МВС РФ з пропозицією переглянути так звані "чорні списки" громадян країн СНД, яким за вчинення тих чи інших правопорушень заборонений в'їзд в Росію.

Про це заявила голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко на засіданні у середу, передає російське агентство "РИА Новости".   

"Посли країн СНД регулярно висловлюють заклопотаність тим, що в ці списки включено занадто багато людей, які скоїли незначні правопорушення", - сказала Матвієнко, звертаючись до глави МВС Володимира Колокольцева.

Матвієнко пояснила, що мова йде про громадян тих країн, з якими у Росії встановлено безвізовий режим.

За її пропозицією Радфед звернеться до МВС з пропозицією міграційним службам переглянути "всі заборонні списки" і об'єктивно оцінити всіх включених в них осіб "на предмет наявності загрози для безпеки країни".

Теми: Росія СНД
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