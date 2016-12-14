Слідство встановило 100 людей, причетних до катастрофи MH17 – ГПУ

Слідство встановило 100 людей, котрі перевозили з Росії ЗРК "Бук" та віддавали накази про його запуск.

Про це під час брифінгу повідомив заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук.

"Встановлені всі 100 людей та ідентифіковані", - сказав він.

Сторожук пояснив, що мова йде про тих людей, які брали участь у транспортування ЗРК "Бук", про екіпаж, який керував ним та людей, які давали доручення і накази.

"У рамках слідства ми не оголошуємо питання, хто є підозрюваним чи свідком. Тому що роль кожної людини ще встановлюється", - зауважив він.

"Одна із версій слідства полягає в тому, що деякі люди виконували певні доручення, не знаючи для чого"- сказав Сторожук.

При цьому він закликав людей, котрі стали свідками перевезення "Бука", надати слідству відповідну інформацію. "Маю впевненість, що такі люди знайдуться і нададуть інформацію", - наголоси заступник генпрокурора.

Сторожук нагадав, що є двоє підозрюваних. "На сьогодні нас дуже цікавить ідентифікація так званого Андрія Івановича з позивним Оріон та Миколи Федоровича з позивним Дельфін", - сказав він.

Було продемонстровано фрагмент розмови цих двох осіб, на якому в обох чути російську вимову.

Сторожук пообіцяв також захист свідкам та їх сім’ям.

Як відомо, Євросоюз звинуватив Росію в спробах порушити хід розслідування катастрофи малайзійського лайнера рейса МН17 над Донбасом і закликав своїх членів сприяти розслідуванню.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Тетяна Кусок, УП