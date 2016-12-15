Навальний розповів, що робитиме з Кримом, якщо стане президентом

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Четвер, 15 грудня 2016, 08:20

Російський опозиціонер Олексій Навальний має намір провести "нормальний" референдум в окупованому РФ Криму в разі своєї перемоги на президентських виборах у Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню РБК.

На запитання про те, що сталося з Кримом, – історична справедливість чи анексія, Навальний відповів наступним чином:

"Коли вас запитують: "Як вас звуть?" – Ви можете відповісти на запитання "так" або "ні"? Так і тут. Коли ви ставите складне питання, на нього не можна дати простої відповіді. І в цьому полягає трагедія Криму, який зараз незрозуміло, чия територія. Але я можу сказати, що шлях вирішення проблем Криму повинен починатися з нормального референдуму, який там потрібно провести".

"...Це невизнана територія. Для того щоб почати вирішувати ці проблеми, ми повинні мати якусь точку, від якої відштовхуватися, і цією точкою має стати з'ясування реального волевиявлення жителів Криму на самому чесному і найпрозорішому референдумі", – заявив політик.

На уточнювальне питання: "Тобто це не історична справедливість і не анексія?", Навальний зазначив:

"Та не існує ніяких історичних справедливостей. Сьогодні історична справедливість одна, а завтра історична справедливість інша. Для кримчан це одне, для кримських татар це все зовсім інше".

Як відомо, анексія Кримського півострова армією РФ почалася 20 лютого 2014 року. В цей час на посаді президента України перебував Віктор Янукович.

Слідством військової прокуратури України встановлено, що в окупації брали участь, зокрема, 31-ша окрема гвардійська десантно-штурмова бригада повітряно-десантних військ, 45-й окремий гвардійський полк спеціального призначення ВДВ Збройних сил РФ - військова частина 28 337, 18-та окрема гвардійська мотострілецька бригада, 58-ма армія Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, 98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ - військова частина 65 451, 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ РФ, 15-та окрема гвардійська мотострілецька бригада миротворчих сил Російської Федерації - військова частина 90 600.

На військовій техніці і формі російських військових були завчасно замасковані всі тактичні знаки.

Теми: Крим
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Коментарі — 3
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IP: 193.104.208.---Loz_Ko15.12.2016 09:41
Цікаво як він планує проводити "референдум" на окупованих територіях. Якщо території повернуть знову ж, як проводити референдум на території іншої держави?
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IP: 176.122.121.---EVGO15.12.2016 09:34
хочу предложить навальному провести "нормальный" референдум не только в Крыму, а и в Калининградской области. задать россиянам вопрос: вы хотите стать частью Европейского союза или остаться в составе нищей россии?
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IP: 91.207.245.---sergeyb215.12.2016 09:29
ну чем же этот будущий возможный президент отличается от настоящего? в раше как в анекдоте-место там проклятое
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