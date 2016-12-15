У ФБР стверджують, що справа Фірташа не є політичною

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Четвер, 15 грудня 2016, 11:38

Федеральне бюро розслідування США вважає, що справа арештованого в Австрії за запитом США українського олігарха Дмитра Фірташа не є політичною.

Про це сказала під час конференції з повернення украдених активів корумпованої політичної еліти України представниця ФБР Карен Грінвей, повідомляє Центр протидії корупції.

"Можу сказати одну річ по цій справі. Це – абсолютно не політичний кейс", – сказала вона.

Як відомо, австрійський суд першої інстанції навесні минулого року заборонив екстрадицію Фірташа за запитом США, вказавши на неможливість виключити політичні мотиви запиту. У вересні прокуратура Відня подала апеляцію на це рішення.

У свою чергу Фірташ намагався заблокувати цю екстрадицію, звернувшись до Конституційного суду Австрії.

У США Фірташа звинувачують у тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму у 18,5 мільйона доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Олег Шанковський, УП

Теми: Фірташ США
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