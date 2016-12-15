У Сімферополі відбувається рейд проти мусульман і українців – адвокат

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Четвер, 15 грудня 2016, 11:51

Адвокат Еміль Курдебінов заявив, що силовики в четвер проводять рейд на сімферопольському ринку "Привоз" проти мусульман, осіб неслов'янської зовнішності і громадян України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"За повідомленням Польового правозахисного центру – зараз у Сімферополі на ринку "Привоз" знову проводяться рейди з відлову мусульман, осіб не слов'янської зовнішності! Також затримують людей з українським паспортом!" – написав він.

Адвокат припустив, що затриманих відвезуть в центр з протидії екстремізму, "будуть знімати відбитки і проводити інші заходи".

Курдебінов нагадав, що такі спецоперації неодноразово робилися в Криму з істотними порушеннями прав людини.

Олег Шанковський, УП

Теми: Крим кримські татари права людини
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