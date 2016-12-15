У Сімферополі відбувається рейд проти мусульман і українців – адвокат
Адвокат Еміль Курдебінов заявив, що силовики в четвер проводять рейд на сімферопольському ринку "Привоз" проти мусульман, осіб неслов'янської зовнішності і громадян України.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"За повідомленням Польового правозахисного центру – зараз у Сімферополі на ринку "Привоз" знову проводяться рейди з відлову мусульман, осіб не слов'янської зовнішності! Також затримують людей з українським паспортом!" – написав він.
Адвокат припустив, що затриманих відвезуть в центр з протидії екстремізму, "будуть знімати відбитки і проводити інші заходи".
Курдебінов нагадав, що такі спецоперації неодноразово робилися в Криму з істотними порушеннями прав людини.
Олег Шанковський, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.