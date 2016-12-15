МЗС: Закриті суди по Сущенку в РФ – це психологічний тиск і заангажованість

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Четвер, 15 грудня 2016, 18:22

МЗС вимагає від Росії негайно звільнити журналіста Романа Сущенка і заявляє протест проти рішення російського суду про продовження тримання під вартою журналіста.

Про це йдеться у коментарі МЗС, поширеному в четвер.

"МЗС висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Московського міськсуду залишити без змін постанову Лефортівського районного суду м.Москва від 28 листопада 2016 року про продовження до 30 січня 2017 року терміну тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії у вересні цього року за сфабрикованими обвинуваченнями", - сказано в коментарі.

МЗС вимагає від російської влади негайно припинити це правове свавілля та звільнити безпідставно затриманого Романа Сущенка.

"Наполеглива відмова судової гілки російської влади у зміні запобіжного заходу на непов’язаний з триманням під вартою та подальше проведення судових слухань у закритому режимі свідчать про продовження психологічного тиску на громадянина України та політичну заангажованість російської судової системи", - додали в МЗС.

Українська правда

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