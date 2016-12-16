Претендент на ДБР заплутався у власних відповідях про майно і стаж

Черговий тур конкурсу на посаду голови Державного бюро розслідувань завершився відбором 19 фіналістів з майже сотні бажаючих.

Про це йдеться у сюжеті програми "Наші гроші".

У кулуарах конкурсу та політичних колах реальними фаворитами називають трьох кандидатів: співробітника ГПУ Ольгу Варченко, екс-помічника Порошенка Олексія Горащенкова та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Так, один з названих претендентів - Горащенков - дав комісії та журналістам - протилежні відповіді на питання про його адвокатський стаж та майновий стан.

На комісії він говорив: "Потім життя пішло. Я почав займатися адвокатською діяльністю і досить успішним адвокатом був".

У відповіді журналісту програми про те, чому його адвокатський досвід не відображений у біографії кандидат висунув геть протилежну тезу:

"Насправді адвокатською діяльністю безпосередньо я не встиг зайнятися, оскільки отримав вже статус адвоката вже перебуваючи на державній службі".

В офіційній біографії Горащенкова вказана лише посада помічника адвоката в "Адвокатському бюро "Лотюк та партнери" та юриста в СП "Інтеркас-Київ".

Протилежні відповіді пролунали від Горащенкова і стосовно його майнового стану. На конкурсній співбесіді він зазначив, що через малі зарплати держслужбовця та скрутне становище після народження дитини його родині довелось продати квартиру.

Водночас у інтерв'ю журналістам держслужба дозволила йому накопичити близько 100 тисяч доларів готівки.

Другий фаворит конкурсу - Ольга Варченко, працівник так званого "департаменту Кононенко-Грановського" у Генпрокуратурі. Розпочала кар'єру з посади старшого помічника прокурора Дарницького району. Усі подальші посади у структурі прокуратури. Чоловік - начальник відділу Департаменту захисту економіки поліції. Державна зарплата дозволила придбати BMW X5 (2007 р.) за пільговою ціною в 11 тисяч доларів. Другий автомобіль — TOYOTA CAMRY.

У власності прокурора квартира та земля у Києві. І недобудований будинок у 220 кв. метрів. Саме з департаменту розслідування особливо важливих економічних злочинів, у якому працює Варченко, розпочався конфлікт між ГПУ та НАБУ.

Продовження конкурсного відбору продовжиться у січні 2017 року. Головного слідчого країни призначає президент за поданням прем’єр-міністра відповідно до подання конкурсної комісії. Членів комісії - по три представники Президента, Кабміну та Верховної Ради. Представники громадськості у комісії відсутні.

Державне бюро розслідувань - нова слідча структура, яка частково перебирає повноваження ГПУ та СБУ. У поточній версії закону слідчі ДБР мають розслідувати усі злочини держслужбовців першої – третьої категорії, окрім корупційних. Злочини вчинені посадовими особами НАБУ та НАЗК, включно з корупційними та військові злочини, окрім розголошення державної таємниці військового характеру.