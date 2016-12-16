Держслужба заперечила переплати за квартири для ветеранів

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 14:36

Голова Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко заперечує порушення відомства при закупівлі квартир інвалідам війни в Києві.

Про це він заявив "Українським новинам".

"Там ситуація не зовсім така, як каже міністр... Ми жодної квартири по 26 тис. гривень за 1 кв. м не купили", – сказав він.

За його словами, в 2015 і 2016 роках середня ціна закуплених квартир була 19,5-20 тис. гривень за 1 кв. м.

Дерев'янко запевнив, що держслужба готова відзвітувати щодо даного питання.

На його думку, міністру соціальної політики Андрію Реве надають недостовірну чи викривлену інформацію про результати роботи Держслужби ветеранів.

Як відомо, раніше Рева заявив, що відомство купило квартири по 26 тис. гривень за 1 кв. м, у той час як ринкова ціна становить близько 18 тис. гривень за 1 кв. м.

Крім того, за його словами, держслужба закупила менше 50% необхідного житла.

Також Мінсоцполітики просило прокуратуру перевірити можливу корупцію в Держслужбі ветеранів при закупівлі квартир інвалідам війни в Києві.

Рева також виступає за відставку Дерев'янка в зв'язку з корупцією у відомстві, але той не має наміру подавати у відставку.

Теми: АТО права людини корупція Мінсоцполітики
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