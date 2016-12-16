Обама зізнався, що пригрозив Путіну

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 22:58

Президент США Барак Обама зізнався, що під час останньої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Китаї звертався до нього з вимогою припинити хакерські напади на Сполучені Штати, пригрозивши наслідками.

Про це глава Білого дому заявив під час підсумкової прес-конференції в п'ятницю в Вашингтоні, Укрінформ.

"На початку вересня, коли я бачився з президентом Путіним в Китаї, я відчував, що найефективніше було поговорити з ним безпосередньо, і сказати йому припинити це, і що можливі наслідки, якщо вони цього не зроблять", - розповів американський лідер.

Він зауважив, що зрештою фальсифікації виборчого процесу не сталося, але мав місце витік вкрадених файлів у WikiLeaks. За його словами, ситуацію було врегульовано в той спосіб, як мало статися.

Водночас, Обама підкреслив, що між нинішньою адміністрацією і кабінетом обраного президента Дональда Трампа не було жодних непорозумінь у питанні щодо втручання росіян у виборчий процес, на чому акцентували увагу обидві партії в Конгресі.

"Я сподіваюсь, обраний президент подібним чином буде турбуватися про те, щоб ми не мали втручання ззовні у наш виборчий процес", - наголосив Барак Обама.

Теми: Путін Обама
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