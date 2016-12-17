Обама: відповідальність за Алеппо лежить на режимі Асада, Росії та Ірані

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Субота, 17 грудня 2016, 12:16

Президент США Барак Обама підкреслює, що за кров і насильство в сирійському місті Алеппо відповідальні режим президента Сирії Башара аль-Асада і його союзники - Росія та Іран.

Про це він заявив на підсумковій прес-конференції в Білому домі, трансляція якої здійснювалася на сайті президента США.

Обама заявив, що Сполучені Штати роками працювали над тим, щоб зупинити громадянську війну в Сирії і полегшити страждання людей.

"Це була одна з найскладніших проблем, з якою я мав справу на посаді президента", - сказав він.

"Світ об'єднаний жахом жорстокого нападу сирійського режиму і його російських та іранських союзників на місто Алеппо. Ми бачили навмисну стратегію оточення, облоги і мор голодом цивільних людей. Ми бачили безжальні напади на гуманітарних працівників і медичний персонал, а цілі райони перетворювалися на руїни і пил. Звідти продовжують надходити повідомлення про страту цивільних. Це все жахливі порушення міжнародного права", - підкреслив Обама.

"Відповідальність за цю зухвалість лежить тільки на одній стороні - режимі Асада з його союзниками - Росією й Іраном. І ця кров, і ці звірства - на їхніх руках", - заявив Обама.

За його словами, всім відомо, що потрібно зробити. Зокрема, мова йде про неупереджену міжнародну спостережну силу в Алеппо, яка може належним чином сприяти координації в евакуації цивільного населення через безпечні коридори.

Також Обама наголосив на необхідності забезпечення повного доступу до міста гуманітарних організацій. У той же час президент США підкреслив, що потрібно встановити повномасштабний режим припинення вогню, який стане основою швидше для політичного, а не військового врегулювання.

УНІАН

Детальніше про ситуацію в Алеппо читайте в матеріалі "Падіння Алеппо"

Теми: Сирія
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