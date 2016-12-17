Польська опозиція блокуватиме трибуну принаймні до вівторка

Польська опозиція блокуватиме трибуну і президію Сейму щонайменше до 20 грудня.

Опозиційні сили також не виключають необхідності дострокових парламентських виборів, передає Укрінформ.

"Ми прийняли рішення, що залишаємося у залі засідань до вівторка (20 грудня – ред.). Після того, що трапилося вчора, після викидання ЗМІ (з парламенту – ред.), була спроба також викинути й депутатів. Ми там залишатимемося", - заявив після засідання керівництва найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" (РО) її лідер Гжегож Схетина.

За його словами, у залі постійно перебуватиме кілька десятків депутатів.

Він наголосив, що перенесення правлячою партією "Право і Справедливість" (PiS) засідання до колонного залу парламенту було незаконним.

Лідер іншої опозиційної партії "Сучасна" (.N) Ришард Петру в суботу висловив думку, що у випадку погіршення ситуації у суспільстві у зв’язку з кризою парламенту необхідними можуть стати дострокові парламентські вибори.

Петру наголосив, що його партія вважає парламентське засідання незавершеним і воно повинно продовжуватися.

"А якщо його не буде, то ми й надалі блокуватимемо трибуну, а тоді станеться параліч держави, оскільки не можна погоджуватися, щоб PiS засідав сам із собою", - заявив лідер "Cучасна".

У даний момент під стінами Сейму у Варшаві триває маніфестація, протести також відбуваються у деяких інших містах Польщі.

О 21:00 (за київським часом) глава польського уряду Беата Шидло виступить з телезверненням до польського народу.

Як повідомлялося, напередодні опозиція на знак протесту проти обмеження роботи журналістів у Сеймі заблокувала парламентську трибуну. Тим самим Сейм не зміг продовжувати подальшу роботу, хоча на засіданні очікувалося ухвалення бюджету на 2017 рік.

Пізніше спікер Сейму переніс засідання до іншого приміщення, де депутати ухвалили кілька законів, в тому числі і бюджет. Голосування відбувалося шляхом підняття рук. Опозиція наполягає на незаконності цього голосування, оскільки для його початку не було кворуму і вимагає скликати засідання на 20 грудня.

В ніч на суботу під будівлею Сейму зібралися понад дві тисячі протестувальників, які заблокували виходи з парламенту. Однак поліція їх відтіснила, і депутати правлячої партії змогли залишити Сейм.

Протести, які розпочалися вчора, 16 грудня, під Сеймом Польщі, тривають й сьогодні, ближче до полудня демонстранти пройшли ходою до Президентського палацу.