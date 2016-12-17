Саакашвілі заявив про відмивання грошей на закупівлях для армії. "Укроборонпром" відповів

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Субота, 17 грудня 2016, 23:11

Екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявив про відмивання коштів під час закупівлі комплектуючих для військової техніки. В "Укроборонпромі" заявили, що ціну було визначено шляхом конкурсного відбору комерційних пропозицій. 

Зокрема, згідно із заявами Саакашвілі, для БТР-80 під час закупівлі двигунів було "відмито" 4,6 млн. грн, а на закупівлях усіх озброєнь за рік - 2,9 млрд. грн.  

"Двигуни, куплені через Ширина Набієва, громадянина Німеччини, продали українській армії  у 2.5 рази дорожче їх вартості", - заявив екс-глава Одеської ОДА та зазначив, що продавцем стало підприємство SRL "Auto Present" (Молдова). 

 
 
 

Як заявили у свою чергу в "Укроборонпромі", закупівля вказаних двигунів "була викликана гострою потребою в них Збройних Сил України для підтримання боєздатності військ". 

"У зв'язку з блокуванням країною-агресором закупівель критичних товарів для наших військових, їх постачання було здійснене з третіх країн у відповідності до встановленого порядку вітчизняного експортного контролю та міжнародних зобов'язань України", - додали  

"Ціна, якою оперує Саакашвілі у заяві, дійсна для двигунів цивільного призначення, в той час як ДГЗІФ "Укрінмаш" закупав модифіковані військові двигуни, які, відповідно, є дорожчими, а також сплачував ввізне мито та ПДВ в розмірі 25% та інші логістичні витрати. Ця ціна була визначена шляхом конкурсного відбору комерційних пропозицій та була визнана замовником, як найоптимальніша", - йдеться у повідомленні "Укроборонпрому". 

У компанії також закликали Саакашвілі спростувати заяви щодо можливої причетності підприємства до корупції.

Українська правда 

Теми: армія гроші Саакашвілі Укроборонпром
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IP: 91.216.133.---Коzак17.12.2016 23:40
ввізне мито та ПДВ в розмірі 25%


Дивно, для армії двигуни, а на них мито, та ще й ставку ПДВ 25%
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