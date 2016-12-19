ЄБРР допускає свою участь в приватизації "Приватбанку"

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Понеділок, 19 грудня 2016, 14:40

Європейський банк реконструкції і розвитку за певних умов допускає свою участь в процесі можливої в майбутньому приватизації "Приватбанку".

Про це заявив керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поки рано говорити про можливу приватизацію "Приватбанку". В даний час важливо правильно завершити його націоналізацію, потім стабілізувати і реструктуризувати банк. Тільки тоді можна буде говорити про його приватизацію. Проте, коли прийде час для такого рішення, ми, звичайно, хотіли б надати свою підтримку", - сказав він.

В даний час, за словами Маліжа, ЄБРР планує консультувати уряд при підборі нового менеджменту банку і в інших питаннях.

"Ми ведемо щільний діалог з урядом з усіх питань. Після того як було прийнято рішення про націоналізацію, весь менеджмент повинен бути змінений новою командою з професійних банкірів. Оскільки ми знайомі з багатьма банкірами, ми обговорювали деякі кандидатури з урядом", - сказав він.

Як відомо, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що влада планує продати націоналізований "Приватбанк".

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Нагадаємо, 16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.

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