Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Велика сімка" про націоналізацію "Приватбанку": Це необхідний крок

Понеділок, 19 грудня 2016, 15:35

Країни "великої сімки" привітали націоналізацію "Приватбанку", і заявили про схвалення діяльності української влади у цьому питанні.

Про це йдеться у заяві послів великої сімки, опублікованій на сайті посольства Японії в Україні.

"Ми вітаємо та схвалюємо діяльність голови Національного банку України, прем’єр-міністра, міністра фінансів та президента за їхню провідну роль та постійні зусилля з очищення банківського сектору та стабілізації економіки. Рішення уряду націоналізувати Приватбанк – важливий та необхідний крок у цьому процесі, який допоможе забезпечити дотримання єдиних регуляторних економічних нормативів усіма банками України", - сказано у заяві.

Посли зазначають, що "це зробить банківський сектор сильнішим та більш стійким".

"Націоналізація – це також механізм, за допомогою якого уряд України може гарантувати захист внесків домогосподарств та законного бізнесу та забезпечити безперешкодний доступ клієнтів Приватбанку до банківських послуг", - сказано у заяві.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Читайте також: "Майже державний. Що буде з Приватбанком".

Українська правда

Теми: ПриватбанкиНБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Приват
Банки за 5 місяців отримали рекордний прибуток: майже половина припадає на Приватбанк
Екс-власники "Приватбанку" не змогли оскаржити націоналізацію: Верховний суд поставив крапку у справі
Приватбанк захистив право власності на торговий центр у Дніпрі: намагались відсудити ексвласники
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: