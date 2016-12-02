На українсько-польському кордоні сталася стрілянина

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 03:21

Біля пункту пропуску Шегині митного поста Мостиська зав’язалась сутичка між Мобільною групою та конрабандистами з використанням вогнепальної зброї.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк у Facebook.

Порушники намагались провести чотири мікроавтобуси контрабанди. Коли їх викрили та намагались затримати, контрабандисти викликали "підмогу" у 30-40 осіб, які розпочали заворушення, вибили вікно автобуса та дали одному з водіїв втекти на авто.

При цьому був збитий один із співробітників Митної сотні, який перегородив собою проїзд. Зупинити сутичку Мобільній групі вдалось лише застосувавши зброю, повідомив міністр.

Збитий співробітник Митної сотні доставлений у лікарню. Проти порушників розпочаті відповідні дії. Оцінюється вартість контрабанди в трьох автобусах, які вдалось затримати.

Також розглядається питання порушення кримінальних справ проти співробітників митниці через можливість корупції.

Теми: митниця контрабанда кордон
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