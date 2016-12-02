АТО: 42 обстріли, бойовики гатили з мінометів на усіх напрямках

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 08:18

Минулої доби російсько-окупаційні війська із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння 42 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник обстріляв Широкине, Красногорівку та Талаківку. З гранатометів, озброєння БМП зенітних установок та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Новогригорівці, Новотроїцькому. По Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка, Зайцеве та Луганське.

На Луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82 міліметри обстріляв Балку Кошарну, а з гранатометів різних систем - Новоолександрівку, Троїцьке та Кримське. Знову обстрілювали і Станицю Луганську.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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