АТО: 42 обстріли, бойовики гатили з мінометів на усіх напрямках

Минулої доби російсько-окупаційні війська із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння 42 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник обстріляв Широкине, Красногорівку та Талаківку. З гранатометів, озброєння БМП зенітних установок та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Новогригорівці, Новотроїцькому. По Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка, Зайцеве та Луганське.

На Луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82 міліметри обстріляв Балку Кошарну, а з гранатометів різних систем - Новоолександрівку, Троїцьке та Кримське. Знову обстрілювали і Станицю Луганську.