Екс-глава ВВ заявив, що "мирний наступ" Майдану був агресивним

Колишній командувач Внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк заявляє, що 18 лютого 2014 року протестувальники з Майдану були агресивні й намагалися прорватися у Верховну Раду.

Таке він заявив, даючи свідчення шляхом відеозв'язку з російського суду в Ростові-на-Дону українському Святошинському райсуду Києва.

"У районі 9 ранку на території Майдану почали формуватися групи від 50 до 100 людей із чоловіків, будемо говоритися так, у віці від 18 до 50 років, може й старше. Усі ці люди були екіпіровані засобами захисту – наколінниками, налокотниками, захисними шоломами й касками, масками, які закривають обличчя, протигазами, щитами, на деяких були бронежилети", – сказав Шуляк.

"Озброєні важкими дерев'яними палицями, обрізками арматури… Після формування почали рух угору по Інститутській під командою яскраво виражених "старших", які йшли з гучномовцями чи радіостанціями, або і з тим, і з іншим. Почали рух убік перетину Шовковичної й Інститутської", – заявив він.

За словами Шуляка, "під час руху в рупор чи просто гучним голосом, хором, викрикували заклики до скинення влади, до розправи над співробітниками правоохоронних органів, зображувалася явно виражена агресія".

Ці колони пішли вгору Інститутською – і на перехресті зі Шовковичною "почалися перші зіткнення з патрулями".

"Було підпалено машини, які стояли там. Особовий склад Внутрішніх військ і підрозділів міліції, які там перебували, закидали пляшками з гарячою сумішшю. Були спроби перекинути заслін і прорватися до Верховної Ради", – заявив Шуляк.

"Одночасно така ж атака почалася на перетині Липської з Інститутською й почався тиск із перетину Кріпосного провулка з вулицею Грушевського. Події явно показували агресивний характер з боку мітингувальників носили явно виражений протиправний характер", – стверджує він.

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