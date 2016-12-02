Екс-глава ВВ заявив, що "мирний наступ" Майдану був агресивним

00
0
П'ятниця, 2 грудня 2016, 14:17

Колишній командувач Внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк заявляє, що 18 лютого 2014 року протестувальники з Майдану були агресивні й намагалися прорватися у Верховну Раду.

Таке він заявив, даючи свідчення шляхом відеозв'язку з російського суду в Ростові-на-Дону українському Святошинському райсуду Києва.

"У районі 9 ранку на території Майдану почали формуватися групи від 50 до 100 людей із чоловіків, будемо говоритися так, у віці від 18 до 50 років, може й старше. Усі ці люди були екіпіровані засобами захисту – наколінниками, налокотниками, захисними шоломами й касками, масками, які закривають обличчя, протигазами, щитами, на деяких були бронежилети", – сказав Шуляк.  

"Озброєні важкими дерев'яними палицями, обрізками арматури… Після формування почали рух угору по Інститутській під командою яскраво виражених "старших", які йшли з гучномовцями чи радіостанціями, або і з тим, і з іншим. Почали рух убік перетину Шовковичної й Інститутської", – заявив він.

За словами Шуляка, "під час руху в рупор чи просто гучним голосом, хором, викрикували заклики до скинення влади, до розправи над співробітниками правоохоронних органів, зображувалася явно виражена агресія".

Ці колони пішли вгору Інститутською – і на перехресті зі Шовковичною "почалися перші зіткнення з патрулями".

"Було підпалено машини, які стояли там. Особовий склад Внутрішніх військ і підрозділів міліції, які там перебували, закидали пляшками з гарячою сумішшю. Були спроби перекинути заслін і прорватися до Верховної Ради", – заявив Шуляк.

"Одночасно така ж атака почалася на перетині Липської з Інститутською й почався тиск із перетину Кріпосного провулка з вулицею Грушевського. Події явно показували агресивний характер з боку мітингувальників носили явно виражений протиправний характер", – стверджує він.

Доповнюється…

Теми: Майдан МВС внутрішні війська суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Шуляк: Після вбивства 5 силовиків на Майдані я задіяв спецназ "Омеги" 2 грудня 2016, 14:10
Екс-командир внутрішніх військ Шуляк живе в маєтку в Сімферополі 2 грудня 2016, 13:29
На Майдані зібралися націоналісти, рушили до Порошенка 1 грудня 2016, 18:13
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Шуляк: Після вбивства 5 силовиків на Майдані я задіяв спецназ "Омеги"
Екс-командир внутрішніх військ Шуляк живе в маєтку в Сімферополі
Один боєць загинув, трьох поранили за минулу добу на Донбасі
Київ через борги зупинив подачу води в ОРЛО
Усі новини
Фото

25 новобудов світу, розташованих поряд з архітектурними пам'ятками

BeVerySpecial

Майстер пірсингу Ігор Гружевський – про те, навіщо люди змінюють своє тіло