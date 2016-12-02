Шуляк розповів, звідки звозив озброєний спецназ на Майдан

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 14:56

Колишній командувач Внутрішніми військами України Станіслав Шуляк заявив, що у січні 2014 року під час подій на Майдані були додатково задіяні спецназівці з чотирьох міст.

Про це він сказав під час допиту у справі "беркутівців" у п'ятницю.

"Під час цих подій, окрім підрозділу "Омега", що дислокується в Нових Петрівцях, були задіяні регіональні підрозділи спецназу "Омеги", - сказав він.

Шуляк не зміг відповісти, чи підписував відповідний наказ про видачу цим підрозділам зброї 27 січня.

"Я не можу сказати, я дуже багато наказів підписував", - сказав він.

На питання, звідки були дислоковані спецназівці "Омеги", Шуляк сказав: "Це були підрозділи Івано-Франківська, міста Александрії, підрозділи з Криму і підрозділи з Донецька".

Також Шуляк розповів, що "майданівці" спалили 30% техніки силовиків і 50% техніки було зламано.

"Підпали автотранспорту – це цілеспрямовані дії зі сторони протестувальників за допомогою запалювальних сумішей. Всі ці машини були спалені під час протестних акцій", - сказав він, додавши, що "мітингарі прагнули повалити владу".      

Шумілін Олександр, УП

Теми: Майдан війська Беркут
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Коментарі — 1
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IP: 195.138.81.---Kotia02.12.2016 15:27
До чого проффесор довів силові структури? Вони навіть його бандитську владу не могли захистити...
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