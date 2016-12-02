На Чонгарі почали зводити телевежу, яка мовитиме на Крим

В селищі Чонгар Генічеського району Херсонської області почали зводити телерадіокомунікаційну вежу, яка даватиме сигнал на тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє заступник міністра інформаційної політики - керівник апарату Артем Біденко у п'ятницю.

"На Чонгарі, початок монтажу 150-метрової вежі. Другу секцію встановлено. Звідси скоро буде мовлення на Крим", – написав він у Facebook.

біденко

Українська правда