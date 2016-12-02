Шуляк розповів, як втік у Росію

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 16:20

Екс-командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк покинув Київ разом з одним із територіальних підрозділів внутрішніх військ, рішення про відбуття яких зі столиці прийняла Рада.

Про це він заявив під час допиту в п'ятницю.

"Мною був організований вивід регіональних підрозділів з міста Києва. З одним з підрозділів відбув і я. Я відбув з підрозділами центрального територіального командування", – сказав він.

Шуляк додав, що прямував до Донецька, щоб "проконтролювати відновлення військ для виконання пункту підписаної угоди про роззброєння незаконних збройних формувань".

"Але ... протягом двох діб відбулися події, які перекреслили мою мету, відбулася зрада в рядах генеральського складу внутрішніх військ. По прибуттю до Харкова я виявив, що начальника академії генерала Полторака в Харкові немає, він знаходиться в Києві і вже вирішується питання про його призначення на мою посаду", – розповів він.

Шуляк уточнив, що прибув до Харкова 22 числа пізно ввечері і був дуже хворий. Він також заявив, що вірні йому люди повідомили, що опозиція його розшукує.

"Я з допомогою людей в місті Донецьку, під чужим паспортом перебував дві доби в лікарні", – додав він.

Після цього, за його словами, він дізнався про призначення на його посаду Полторака і про свій розшук.

"Я розумів, що жодне відновлення справедливості мова не йде, мова йде про моє затримання для зведення зі мною рахунків", – вважає він.

Шуляк розповів, що в ніч з 26 на 27 лютого прибутку на один з контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Росією та був приємно вражений офіцерами, які його впізнали і співчували йому.

"Вони розуміли мій стан. Мені було дозволено безперешкодно залишити територію України, що я і зробив", – розповів він.

Шуляк знову відмовився назвати пункт "щоб у людей не було неприємностей".

Він запевнив, що перетнув кордон офіційно за своїм паспортом.

Пізніше прокурор Роман Псюк заявив журналістам, що офіційних даних про перетин Шуляком кордону немає. Також він сказав, що з цього приводу буде проводитися кримінальне розслідування.

Олег Шанковський, УП

Теми: Майдан внутрішні війська Росія
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Коментарі — 2
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IP: 94.125.124.---Truthlover02.12.2016 17:01
Убийцы беззащитных и не такое расскажут. Как, впрочем, и их российские хозяева готовы на любые человеческие жертвы для достижения своих целей.

Зачем средства массовой информации тиражируют этот бред? Влвасть из не посадила, а теперь отбеливает?
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IP: 5.248.88.---Анатолій Маркевич02.12.2016 16:42
Уведоми януковича шуляка захарченка -Сдайся в ГПУ иначе путлер устроит тебе лифт или Ветерок.Перешли другим эмигрантам.

або їх контактам.
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