Насалик поїхав у тур Еміратами за півмільйона

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 16:39

Міністр енергетики Ігор Насалик придбав у компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів SNTTA Emir Tours тур вартістю 505 тисяч гривень.

Про це йдеться у його повідомленні про суттєві зміни майнового стану.

У свою чергу видання "Українські новини" з посиланням на відповідь Міненерго повідомляє, що Насалик наразі перебуває у двотижневій відпустці – з 28 листопада до 11 грудня.

Як відомо, у декларації за 2015 рік Насалик задекларував оплату готелю та покупку рухомого майна на Мальдівах вартістю 574 тисячі гривень.

Українська правда

Теми: декларація
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IP: 176.122.120.---EVGO02.12.2016 17:17
Насалик до гос. службы занимался бизнесом. помню как он перед тем как стать мером Калуша пригласил в себе домой людей и показал как он живет. чтобы потом не говорили что он наворовал себе на дом, на машину и т.д. может себе позволить сьездить в такой тур - на здоровье.
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