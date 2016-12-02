У Москві освятили автозаки

Автопарк управління з конвоювання ув'язнених освятили в столиці Росії.



Про це повідомляє 2 грудня сайті управління Федеральної служби виконання покарань по Москві.

УФСВП

Відзначається, що помічник начальника УФСВП з організації роботи з віруючими протоієрей Костянтин Кобелєв спільно з дияконом Кирилом Марковським освятив парк службових автомобілів управління з конвоювання.



Отець Костянтин прочитав молитву і окропив машини святою водою.



Зазначається, що автопарк управління з конвоювання УФСВП по м. Москві налічує кілька десятків одиниць автотранспорту.