У ГПУ сумніваються, що Шуляк законно перетнув кордон з РФ

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 19:50

У Генеральній прокуратурі сумніваються, що колишній командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк офіційно перетнув українсько-російський кордон, і обіцяють порушити кримінальне провадження за цим фактом.

Про це у п'ятницю журналістам у суді заявив прокурор ГПУ Роман Псюк.

"Ми не знали факту перетину кордону, коли це було зроблено, як це було зроблено, оскільки жодної офіційної інформації в Держприкордонслужбі з цього приводу немає. І ми ставимо під сумнів слова пана Шуляка про те, що він офіційно перетнув кордон", - сказав він.

Прокурор також наголосив, що під час судового слідства буде надана оцінка діям службових осіб Держприкордонслужби, які допустили перетин державного кордону Шуляком.

"На нашу думку, це був незаконний перетин кордону. Оскільки ще раз підтверджую той факт, що Держприкордонслужба не має у своєму розпорядженні офіційних даних про перетин кордону Шуляком", - наголосив він.

Водночас Псюк повідомив, що за фактом незаконного перетину державного кордону Шуляком буде зареєстровано кримінальне провадження в межах якого буде встановлюватись пункт пропуску, через який Шуляк міг перетнути кордон, і обставини перетину, і посадові особи, які допустили факт перетину кордону Шуляком.

Як відомо, відповідаючи на запитання прокурора під час допиту Шуляк зазначив: коли йому стало відомо про те, що він оголошений в розшук в Україні, у ніч на 27 лютого він прибув на один з контрольно-пропускних пунктів східного регіону між Росією і Україною, де йому було дозволено залишити територію України.

На уточнююче запитання прокурора, Шуляк відмовився називати конкретний контрольно-пропускний пункт, бо він не хоче, що "у людей потім були неприємності". Шуляк зазначив, що держкордон України він перетнув за своїм паспортом громадянина України.

Укрінформ

Теми: Генпрокуратура Росія
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